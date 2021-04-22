В сентябре ожидаются выборы в Госдуму. А пока идет прием заявок на участие в предварительном голосовании. Подача заявок завершится 29 апреля.

В сентябре ожидаются выборы в Госдуму. А пока идет прием заявок на участие в предварительном голосовании. Подача заявок завершится 29 апреля.У оргкомитета будет несколько дней для регистрации участников праймериз. По мнению зампредседателя Заксобрания Вячеслава Картухина, "Единая Россия" -единственная партия , которая проводит столь демократичную процедуру. Поскольку в ней могут принять не только члены партии, но и ее сторонники, а также беспартийные граждане. Возраст кандидатов от 25 до 59 лет. Среди них много волонтеров.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания (фракция "Единая Россия"), директор Владимирского филиала РАНХиГСМы видим очень большую конкуренцию. На сегодняшний день подана 61 заявка для участия в предварительном голосовании во Владимирской области. 34 заявки на участие по общепартийному списку , 21 заявка по 79 округу и 6 заявок для участия в предварительном голосовании по 80 округу. Это свидетельствует о высокой конкуренции. Понятно, что Владимирский округ вызывает больший ажиотаж. Здесь больше всего участников.