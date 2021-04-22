По состоянию на 16 апреля во Владимирской области подано свыше 13 тыс. заявлений на выплату.
Во Владимирской области внесены изменения в порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно.
Установлен ранжированный размер выплаты в зависимости от среднедушевого дохода семьи: 50 процентов (5647 рублей), 75 процентов (8470,5 рубля) и 100 процентов (11294 рубля) от прожиточного минимума на ребёнка.
Заявление о перерасчёте выплаты подаётся с 1 апреля 2021 года. При этом, соответствующий перерасчёт пособия будет сделан с 1 января 2021 года.
В случае отказа в перерасчёте пособия в повышенном размере ежемесячная выплата будет производиться до окончания ранее установленного срока назначения (но не более чем достижения ребёнком возраста 8 лет) в размере 5647 рублей.
Также Указом установлен период учёта совокупного дохода (за 12 календарных месяцев, предшествующих 4 месяцам подачи заявления) и правило «нулевого дохода».
Кроме того, при определении права на ежемесячную выплату учитывается имущественная обеспеченность семьи (наличие жилых и нежилых помещений, автотранспортных средств и др.). Имущество рассматривается по состоянию на день обращения.
Наряду с этим, пособия стали доступнее для:
− семей со студентами. В состав семьи учитываются дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно;
− семей с детьми-инвалидами. При определении права на это пособие не учитываются компенсационные выплаты по 10 тыс. рублей лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами;
− семей с опекаемыми детьми.
По состоянию на 16 апреля во Владимирской области подано свыше 13 тыс. заявлений на выплату.