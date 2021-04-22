Против поставщика возбудили административные дела.

Во Владимирской области Россельхознадзор выявил поставку 8 тонн просроченной молочной продукции.Компания «Юрьево Поле», занимающаяся производством сырого молока, оформила ветеринарные документы в адрес «Киржачского молочного завода» на поставку 8 тонн продукции. При этом ЭСВД датированы 5 апреля, а срок годности на продукт вышел 4 числа.Нарушение ветеринарного законодательства вскрылось. Против поставщика возбудили административные дела. Просрочку - изъяли.