Только за 2020 год мошенники в РФ осуществили свыше 770 тысяч незаконных операций по картам и электронным кошелькам.

Во Владимирской области зафиксирован очередной вид мошенничества. Аферисты предлагают потенциальным вкладчикам проценты выше рыночных и рассылают будущим клиентам ссылку на сайт-двойник банка.Как сообщили в пресс-службе Владимир Банка России, злоумышленники дожидаются пока человек введёт логин и пароль, выманивают код подтверждения операции и списывают со счетов кровно заработанные владимирцами деньги.Только за 2020 год мошенники в РФ осуществили свыше 770 тысяч незаконных операций по картам и электронным кошелькам. Сумма похищенных средств выросла до 9,8 млрд рублей. Вернуть удалось лишь 10% от украденного.Эксперт Банка России Евгений Гаврилюк в очередной раз напоминает, что никому нельзя сообщать данные для авторизации в онлайн-банке. Запрещается вводить реквизиты на сомнительных сайтах, а письма от незнакомцев лучше удалять и помечать как спам.