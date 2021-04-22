Участников праймериз в области ждёт мощная конкуренция. Приём заявок на предварительное голосование партии “Единая Россия” завершится 29 апреля. После этого в течение 5 дней оргкомитет

Участников праймериз в области ждёт мощная конкуренция. Приём заявок на предварительное голосование партии “Единая Россия” завершится 29 апреля. После этого в течение 5 дней оргкомитет будет регистрировать кандидатов. Уже сейчас жители города и области проявляют активность. Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета праймериз «Единой России», зам. председателя Заксобрания области Партия “Единая Россия” – единственная политическая партия в