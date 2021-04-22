В Киржаче члены общественного совета посетили дежурную часть и участковые пункты полиции.

Во Владимирской области в рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при Отделении МВД России по Киржачскому району посетили дежурную часть и несколько участковых пунктов полиции.В дежурной части общественники проверили обеспечение пропускного режима в здание, обратили внимание на техническое оснащение службы, пообщались с сотрудниками, задав вопросы о приеме и регистрации сообщений от граждан. По окончании визита члены общественного совета отметили сложность и важность этого направления деятельности.Также общественники проверили участковые пункты полиции и пообщались с жителями на участках. Было отмечено, что в одном из случаев сотрудница службы УУП состоит в должности всего месяц, но большинство жителей участка уже с ней знакомы, что свидетельствует о добросовестной работе полицейского.В планах общественного совета в ближайшее время посетить участковые пункты полиции, расположенные в сельской местности района.