В результате аварии погибли две несовершеннолетние девушки и один из молодых людей.

Ковровским городским судом вынесен приговор 21-летнему уроженцу Республики Татарстан. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Напомним, . Водитель «AUDI A4», только сдавший на права, нарушая правила дорожного движения, двигался со скоростью более 105 км./ч. из Москвы в Казань. В его автомобиле находились две несовершеннолетние девушки и два 19-летних молодых человека.На 250 км. автодороги «Москва – Нижний Новгород» он не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до движущегося впереди него транспортного средства, игнорировал указатели аварийной стоянки, выставленные водителями транспортных средств, участвующих в ДТП, произошедшем в тот же день незадолго до этого (разлив мыльной жидкости на дороге). Также не обратил внимания на автомобиль ГИБДД с включенным проблесковым маяком и, не сбавляя скорость движения, совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем марки «SCANIA» с полуприцепом, двигавшимся со скоростью 30 км./ч.В результате аварии две девушки и один из молодых людей, находившиеся в салоне его автомобиля, скончались от полученных телесных повреждений.В ходе судебного следствия подсудимый выдвигал версию о своей невиновности, утверждая, что ДТП произошло из-за предыдущего ДТП, в результате которого на проезжей части был разлит мыльный раствор.Однако данная версия полностью опровергнута стороной обвинения, в том числе, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и видеозаписью регистратора патрульного автомобиля.Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде реального лишения свободы.Соглашаясь с его позицией, суд назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 11 месяцев.Кроме того, частично удовлетворены два иска потерпевших о компенсации морального вреда, в связи с чем С. предстоит выплатить по 1 млн рублей каждому.