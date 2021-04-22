На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
16 - во Владимире
7 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Ковровском районе
5 - в Муромском районе
5 - в Петушинском районе
5 - в Киржачском районе
5 - в Александровском районе
4 - в Кольчугинском районе
3 - в Меленковском районе
3 - в Судогодском районе
2 - в Собинском районе
2 - в Селивановском районе
2 - в Суздальском районе
2 - в Камешковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 461 случай заболевания.
7212 - во Владимире
3853 - в Гусь-Хрустальном районе
3467 - в Муромском районе
2246 - в Ковровском районе
1974 - в Александровском районе
1817 - в Петушинском районе
1335 - в Юрьев-Польском районе
1246 - в Вязниковском районе
1363 - в Кольчугинском районе
1179 - в Суздальском районе
1006 - в Собинском районе
923 - в Киржачском районе
876 - в Меленковском районе
727 - в Гороховецком районе
680 - в Камешковском районе
678 - в Селивановском районе
482 - в Судогодском районе
397 - в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.