На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 - во Владимире7 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Ковровском районе5 - в Муромском районе5 - в Петушинском районе5 - в Киржачском районе5 - в Александровском районе4 - в Кольчугинском районе3 - в Меленковском районе3 - в Судогодском районе2 - в Собинском районе2 - в Селивановском районе2 - в Суздальском районе2 - в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 461 случай заболевания.7212 - во Владимире3853 - в Гусь-Хрустальном районе3467 - в Муромском районе2246 - в Ковровском районе1974 - в Александровском районе1817 - в Петушинском районе1335 - в Юрьев-Польском районе1246 - в Вязниковском районе1363 - в Кольчугинском районе1179 - в Суздальском районе1006 - в Собинском районе923 - в Киржачском районе876 - в Меленковском районе727 - в Гороховецком районе680 - в Камешковском районе678 - в Селивановском районе482 - в Судогодском районе397 - в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.