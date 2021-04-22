Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обрушился с критикой на западные страны.

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обрушился с критикой на западные страны.Политик записал видеообращение для форума, посвященного защите прав и свобод национального меньшинства на Украине. Глава ЛНР обвинил Запад в том, что он намеренно закрывает глаза на геноцид русскоязычного населения и тем самым одобряет "ужасающие преступления" киевских властей.По словам Пасечника, геноцид продолжается в стране 30 лет. Он заявил, что власти Украины активно искажают историю, отказываются от собственной культуры, возносят на пьедестал нацистов. Глава ЛНР подчеркнул, что все это происходит под кураторством западных лидеров, передает РИА Новости.Отношения России и Украины ухудшились в начале 2014 года на фоне отделения Крымского полуострова и боевых действий в Донбассе. В Киеве сообщили о "незаконной оккупации полуострова" и вмешательствах Москвы во внутренние дела. Кремль неоднократно опровергал эти данные.В апреле этого года президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что . Политик также призвал международное сообщество усилить санкционное давление на Москву.США недавно ввели новые ограничения против России. Кто попал под санкции, Вы узнаете из специального материала на сайте "Дни.ру".