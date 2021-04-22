Зеленский понимает, что свой рейтинг он может повысить только за счет фамилии уважаемого всем миром Путина. Так считает руководитель центрального исполкома ОД Донецкая республика Алексей Муратов.

Зеленский понимает, что свой рейтинг он может повысить только за счет фамилии уважаемого всем миром Путина. Так считает руководитель центрального исполкома ОД "Донецкая республика" Алексей Муратов.Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу почти ровно два года назад. За время своего президентского срока политик умудрился разочаровать своих избирателей.Сейчас у Владимира Александровича остается не так много способов поддерживать свой рейтинг. Эксперт Алексей Муратов убежден, что украинский лидер использует имя российского главнокомандующего Владимира Путина, чтобы удерживаться на плаву.Подтверждением этому служит тот факт, что ни одно не обходится без упоминания Владимира Владимировича. Недавно украинский президент и вовсе предложил российскому главе встретиться на территории Донбасса.Муратов выразил мнение, что такая интенция Зеленского говорит об неадекватности. Эксперт считает, что первому лицу Незалежной следует самостоятельно посетить , где ведется война, и делать все, что найти общий язык с противоборствующей стороной.Словам обозревателя, Зеленский не осмелится на такой шаг. По этой причине ему остается только использовать популизм и навыки шоумена для того, чтобы не терять остатки народного доверия.