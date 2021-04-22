Фигурант похитил более 200 кг металла с частной территории, кошелек из квартиры местной жительницы и телефон у прохожего.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 161 УК РФ (грабеж).В ходе следствия установлено, что летом прошлого года обвиняемый проник на частную территорию, откуда похитил 20 чугунных плит, диск от атлетической штанги и металлические конструктивные элементы от печи, общим весом более 200 кг. Сотрудник скупки, в которую фигурант планировал сдать похищенное, усомнился в принадлежности имущества и сообщил о факте в полицию.В результате проверки факт хищения был установлен, а злоумышленник задержан.Также в ходе следствия установлено, что фигурант через незапертое окно проник в квартиру жительницы Костерево и совершил кражу кошелька с деньгами в сумме 17000 рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.Кроме того, злоумышленник похитил телефон у случайного прохожего, когда последний отказался купить ему спиртное.По всем фактам в отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу.