Жители заявляют, что участок на горе выбран неправильно, продукты разложения могут попасть в колодцы.

Власти Суздальского района рассматривают территорию около деревни Березницы под размещение городского кладбища. Жители заявляют, что участок на горе выбран неправильно, продукты разложения могут попасть в колодцы. В ситуации разбирался Константин Миронов.- Вся вода с поля будет у нас в колодцах, в домах у нас, и мы будем пить трупный яд! Вот это вот всё нас затапливает!Вместо вида на красивый лес - кладбище! Такая мрачная перспектива появилась у жителей деревни Березницы. Власти Суздальского района выбрали участок для последнего пристанища суздальчан недалеко от домов. Причем, на возвышении, поэтому люди думают, что продукты разложения дойдут до деревенских колодцев.Игорь Неточаев, житель деревни Березницы: «У людей здесь в деревне колодцы мелкие - 7-8 метров максимум. Сейчас пошла муть. Поэтому трупный яд, потому что не дает глина уходить этому всему вниз - всё это будет в колодцах. Вот такие мои опасения»,Недовольные таким решением жители Березниц написали в администрацию района. Чиновники заверили, что санитарные нормы будут соблюдены и строительство будет вестись по-закону. Но люди опасаются, что в дальнейшем захоронения будут подступать все ближе к жилым домам.Оксана Бавыкина, жительница деревни Березницы: «Написала я в администрацию Суздальского района и мне ответили, что все нормативы выдержаны. 300 метров от участков. Но мы сами понимаем, что этим не ограничится. Все кладбища расширяются и приближаются к границам участков».Валентина Пучинина, житель деревни Березницы: «Будут тут все эти похоронные процессии ехать! Неприятно! Вот даже, те, которые хотели здесь участок покупать, теперь уже отказываются. Хотели покупать, потому что тут лес и природа, а тут кладбище».В районной администрации пояснили, что этот участок пока потенциальное место для переезда городского кладбища. Суздальскому некрополю осталось жить максимум два года. И даже сейчас уже хоронят на федеральных землях. Участок около Березниц должен сначала пройти ряд исследований.Александр Авсеенок, замглавы администрации Суздальского района: «Будем всё объяснять. Более того, уже неоднократно обращались со всех инстанций, мы достаточно подробно всё описываем, и объясняем. Никаких не будет там захоронений, пока не будут проведены все исследования, включая археологические»,На данный момент кладбище это только технический документ. В планах санитарно-защитная зона будут не менее 300 метров от деревни, что в полтора раза превышает норму. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что с проектом этого кладбища к ним не обращались. И если оно планируется на горе, то не факт, что оно вообще появится. Но все покажут грядущие исследования.Сергей Мокеев, начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора: «Выбор места зависит, оно должно быть ниже по уклону от населённых пунктов, от течения грунтовых вод. в связи с этим и должны производится гидро-геологические изыскания участка. Что касается санитарно защитных зон - это расстояние до нормированных объектов, жилых территорий. В зависимости от площади кладбищ».Исследования начнутся уже в этом году. Если показатели будут отрицательными, то суздальским властям придется подыскивать другой участок.Константин Миронов, Андрей Синягин, Александр Чунаев.«Вести-Владимир»