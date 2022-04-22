Региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» пройдёт в Областном дворце...

Региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» пройдёт в Областном дворце культуры и искусства. Команды 7 вузов Владимирской области покажут своё мастерство в вокальном, танцевальном, театральном и юмористическом направлениях.Среди задач проекта − поддержка и развитие традиций студенческих творческих фестивалей, выявление талантливой молодёжи и создание условий для реализации её творческого потенциала, организация содержательного досуга студентов. Фестиваль проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодёжи, сообщает пресс-служба областной администрации.В программе – конкурсный просмотр выступлений участников, творческие репетиции. Завершится фестиваль гала-концертом и награждением победителей.Фото: avo.ru/novosti