Во Владимире 24 апреля на Пасху мэрия пустит дополнительные автобусные маршруты - для удобства...

Во Владимире 24 апреля на Пасху мэрия пустит дополнительные автобусные маршруты - для удобства пассажиров из разных районов города, которые поедут на кладбище.Всего организуют четыре дополнительных маршрута: с площади Победы и Суздальского проспекта до кладбища Улыбышево, а также с улицы Гагарина и кладбища Улыбышево до Байгуш. Время работы, стоимость проезда и остановки можно узнать на сайте горадминистрации.Автобусные маршруты до городских кладбищ:Пл.Победы - Улыбышево 6.30 - 15.30Суздальский просп., 5 - Улыбышево 6.30 - 10.30ул.Гагарина, 10 - Байгуши 6.30 - 15.30Улыбышево - Байгуши 7.00 - 15.00