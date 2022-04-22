Он добавил, что дочь пойдёт в одну из владимирских школ.

Во время прямого эфира Александр Авдеев ответил на вопрос жительницы Владимирской области Натальи о намерениях губернатора перевезти в 33-ий регион свою семью.«Я уже купил земельный участок, на котором посадил яблоню. В планах приобрести дом фабричного производства в Киржаче. Надеюсь, что летом основная часть работ будет выполнена, а к сентябрю приедут близкие», - пояснил глава региона.Он добавил, что дочь пойдёт в одну из владимирских школ.Напомним, что сейчас Александр Александрович временно проживает в губернаторской резиденции, в которой, как он ранее говорил, не очень уютно.