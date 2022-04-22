Санкции стали основной темой прямой линии.

Александр Авдеев провёл третью «прямую линию» с жителями Владимирской области. Он общался с владимирцами на протяжении 50 минут.Во время эфира прозвучало, что планируется увеличить объём господдержки фермерам на 100 млн рублей. Деньги направят на субсидирование овощеводства, поддержку животноводства, а также на возмещение затрат на покупку техники.«Мы решили выделить 140 млн рублей для предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты и вынуждены пополнять оборотные средства для сохранения производственной программы. Объём поддержки составит до 15 млн на один завод», − рассказал он о «втором пакете» антикризисных мер.Власти также помогут туристической отрасли.«В 2022 году постараемся охватить поддержкой не меньше пяти частных музеев, каждому − от 3 до 5 млн рублей. По кемпингам планируемый объём составит от 7 до 10 млн рублей», − добавил врио губернатора.Ещё один вопрос, волнующий жителей региона – цены и инфляция.«Даже в самых обычных продуктах часто заложена стоимость импортного оборудования, сырья, упаковки, что и вызывает рост цены. Проиндексированы пенсии и зарплаты бюджетников. Предприятия тоже индексируют зарплаты своим сотрудникам. Вместе с ФАС и прокуратурой мы следим за ситуацией с ценами на полках супермаркетов. С точки зрения наличия товаров – вкладываемся в поддержку местных производителей, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа», − подытожил Александр Авдеев.