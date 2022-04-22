Александр Авдеев в третий раз за последние месяцы провёл прямую линию. Одна из важных тем – проблемный дом в Коммунаре. Проект по демонтажу лишних этажей дома в Коммунаре готов, сообщил в

Александр Авдеев в третий раз за последние месяцы провёл прямую линию. Одна из важных тем – проблемный дом в Коммунаре. Проект по демонтажу лишних этажей дома в Коммунаре готов, сообщил в ходе эфира врио губернатора области. Напомним, с 2018 года дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на улице Центральная в