Глава региона Александр Авдеев сегодня встретился с представителями сельхозпредприятий и обсудил с...

Глава региона Александр Авдеев сегодня встретился с представителями сельхозпредприятий и обсудил с ними проблемные вопросы аграрного бизнеса. Как чувствуют себя производители в условиях санкций и на какие льготы могут рассчитывать- расскажет Любовь Клюквина.Владимирские предприятия умеют производить практически любые продукты - от колбасы до шоколада. Предприниматель Константин Балакшин занимается газированными напитками. Говорит, что его предприятие готово скинуть с полок магазинов даже зарубежных гигантов, но для этого нужны более "долгие и дешевые" кредиты.- Много полок и большая конкуренция именно от гигантов рынка, "Пепси" и прочих. Хочется создать им достойную конкуренцию и мы можем её создать. В принципе на полках, когда нас сравнивают там, где мы есть, мы не проигрываем совершенно ни в качестве, ни во вкусе, т.е наш продукт люди любят.Производители надеются на госсубсидии, налоговые преференции, освобождение от проверок. Еще одна проблема - вхождение в крупные торговые сети. Этот вопрос глава региона Александр Авдеев предложил обсудить с Минпромторгом. Так же, по его словам, бизнесу нужно помочь получить госзаказы.- Мы ловим иногда за руку тех, кто поставляет молоко, которое не соответствует действительности, жирности и т.д. При этом наши производители не могут поставить свою продукцию, хорошую, качественную, в детские сады, школы, больницы и т.д. Договорились, что проведём такую большую ярмарку для муниципально-государственных заказчиков.- У людей сегодня глаза загорелись, что, наверное, все-таки в ближайшее время получат доступ поставок в соцсферу, потому что там отчасти черный ящик. Даже не серый.Ярмарки - лучший способ найти своего клиента, считают в семье сыроваров из Юрьев-Польского района. Уход с российского рынка крупных зарубежных компаний даёт серьезные преимущества небольшим фермерским хозяйствам.- Вот такие встречи, они объединяют. Они настраивают нас на рабочий лад. Нужно уходить от крупных форм во именно в сельском хозяйстве..Утолить кадровый голод в аграрной сфере, по мнению Александра Авдеева, помогут и специальные обучающие курсы для узких специалистов: механизаторов, животноводов, сыроваров. Деньги в региональном бюджете на это есть.Любовь Клюквина, Александр Чунаев.Вести "Владимир"