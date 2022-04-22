Брат взыскал моральную компенсацию 300 тысяч рублей с родильного дома №2 города Владимира за смерть сестры после родов. Судом установлено, что 6 сентября 2019 года в ГБУЗ ВО «Родильный дом №2

Брат взыскал моральную компенсацию 300 тысяч рублей с родильного дома №2 города Владимира за смерть сестры после родов. Судом установлено, что 6 сентября 2019 года в ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира» 25-летняя А. умерла после родов. Она была родной сестрой несовершеннолетнего М. В январе 2022 года мать М. обратилась в суд в его интересах