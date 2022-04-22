Руководитель награждён орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Александр Авдеев поздравил бывшего губернатора Владимирской области Николая Виноградова с 75-летием. Врио главы региона считает коллегу одним из самых авторитетных руководителей владимирской земли.«Лучший пример крепкого управленца, хозяйственника, опытного и мудрого политика, сильного, принципиального и глубоко порядочного человека. Спасибо вам за добрый пример и поддержку», - подчеркнул Александр Александрович.Николай Владимирович родился 22 апреля 1947 года во Владимире. В 1973 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В.Куйбышева. В 1988 году, с отличием – Академию общественных наук при ЦК КПСС.Он прошёл путь от рабочего до главного инженера завода ЖБК. В 1977 году перешёл на партийную работу. В декабре 1996 года жители избрали Виноградова главой администрации Владимирской области, а 18 декабря 2000 года он вступил в должность губернатора. В 2013 году он завершил свою деятельность на этом посту.Руководитель награждён орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.