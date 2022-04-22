Николай Владимирович Виноградов, возглавлявший Владимирскую область 16 лет, с 1997 по 2013 год, празднует свой юбилей. В этом году ему исполнилось 75 лет. До 2000 года он занимал должность главы

Николай Владимирович Виноградов, возглавлявший Владимирскую область 16 лет, с 1997 по 2013 год, празднует свой юбилей. В этом году ему исполнилось 75 лет. До 2000 года он занимал должность главы обладминистрации. После чего стал губернатором. Нынешний врио губернатора Авдеев поздравил Виноградова. Его слова приводит пресс-служба Белого дома. В поздравлении отмечается, что за время правления Николая