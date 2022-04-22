Долгие годы экс-супруга Ильи Авербуха пыталась обрести счастье в личной жизни. К сожалению, ей пришлось пережить немало неудач и трагедий.

Долгие годы экс-супруга Ильи Авербуха пыталась обрести счастье в личной жизни. К сожалению, ей пришлось пережить немало неудач и трагедий.Пик карьеры Ирины Лобачевой пришелся на 1990-2000 годы. Она считалась одной из первых красавиц мирового фигурного катания, добивалась успехов в спортивной карьере и была счастлива в браке с Ильей Авербухом. К сожалению, в один момент ее жизнь буквально пошла под откос.С Ильей Авербухом фигуристка познакомилась еще в детстве. Если тогда они были просто приятелями, то в 1992 году все изменилось. Когда спортсменов поставили в пару, между ними затеплились совсем не дружеские чувства. Вскоре Илья и Ирина стали партнерами не только на льду, но и в жизни. В 2004 году у возлюбленных родился сын Мартин.За десять лет совместного катания дуэт фигуристов завоевал признание на мировой спортивной арене. Они тренировались в США, становились чемпионами мира и Европы, брали серебро на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити... Многие считали их союз образцовым и счастливым. Со стороны Ирина и Илья казались идеальной парой, но на деле все было не так гладко.Все изменилось с появлением "Ледникового периода" в жизни Авербуха. Об интрижках фигуриста шептались все подряд, но закрывать на это глаза стало невозможно, когда дело коснулось Мартина. Любовница Ильи подошла к трехлетнему мальчику прямо в раздевалке – сразу после этого Ирина подала на развод. Расставание спустя 12 лет совместной жизни стало для Лобачевой настоящей трагедией.После развода с мужем на спортсменку то и дело сваливались неудачи в личной жизни. Дмитрий Марьянов, с которым фигуристка была вместе около трех лет, тоже не хранил ей верность. Ирине было тяжело, когда возлюбленный ушел от нее к психологу Ксении Бик, но все-таки она еще надеялась встретить свою любовь. Увы, следующие попытки Лобачевой стать счастливой закончились еще печальнее.Один из сожителей Ирины скончался от передозировки, а другой выпал из окна ее квартиры. Не выдержав череды трагедий, фигуристка начала пьянствовать и серьезно пристрастилась к алкоголю. Многие боялись, что Лобачева не сможет победить пагубное пристрастие, но ей удалось начать жизнь с чистого листа.В 2018 году Ирина Лобачева снова попыталась создать крепкий брак. Избранником спортсменки стал фигурист Иван Третьяков, который моложе ее на 16 лет. Многие подумали, что Ирина наконец нашла свое счастье, и вздохнули с облегчением. Однако уже спустя пару лет пара развелась.Сейчас Ирине Лобачевой 49 лет. На льду спортсменка больше не выступает, зато посвящает себя работе тренера. Если о скандальном союзе с последним супругом она предпочитает не вспоминать, то об Илье Авербухе всегда говорит с улыбкой. Ирина поддерживает с бывшим мужем теплые отношения и радуется тому, что он смог найти свое счастье в личной жизни.