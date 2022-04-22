Как уйти на кредитные каникулы, если нет возможности платить по счетам? Об этом владимирцам...

Как уйти на "кредитные каникулы", если нет возможности платить по счетам? Об этом владимирцам рассказала арбитражный управляющий Людмила Шульпина.Напомним, одна из мер господдержки - "кредитные каникулы". Претендовать на отсрочку выплат могут граждане, чей доход снизился минимум на 30%. Те, кто оформил заём до 1 марта этого года. Отсрочку могут получить владельцы кредитных карт с лимитом выдачи до 100 тысяч рублей. Граждане, которые взяли потребительский кредит до 300 тысяч рублей, автокредит до 700 тысяч рублей или ипотеку до 3 миллионов рублей. Если открыто несколько кредитов, каникулы можно оформить только по одному обязательству.Другой вариант разобраться с долгами - оформить банкротство. С 1 октября 2015 года существует судебная процедура оформления банкротства для физических лиц. Ей обязаны воспользоваться граждане, задолжавшие свыше полумиллиона рублей с просрочкой выплат на три и более месяца. Добровольно воспользоваться процедурой могут физические лица, которые понимают, что в ближайшее время не смогут своевременно выполнить свои обязательства. В этом случае банкротом могут признать, даже если сумма долга менее 100 тысяч рублей.С сентября 2020 года появилась внесудебная процедура признания банкротства. Льготой могут воспользоваться граждане с суммой долга от 50 до 500 тысяч рублей. Оформление должно отвечать ряду условий. Задолженность взыскивается в судебном порядке. А должник не имеет доходов и имущества, которым можно погасить взятые обязательства.