Уроженец Московской области украл деньги с карты киржачанки. Установлено, что в октябре 2021 года 33-летний уроженец Московской области З. завладел банковской картой потерпевшей. Он совершил

Уроженец Московской области украл деньги с карты киржачанки. Установлено, что в октябре 2021 года 33-летний уроженец Московской области З. завладел банковской картой потерпевшей. Он совершил бесконтактную оплату товаров в магазинах города. Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб. Киржачский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с