В результате проверки в адрес директора департамента направлено представление. Отчёт лег на стол главы региона, председателя ЗС и прокурора области.

Во Владимирской области цена одного из контрактов на цифровизацию оказалась завышена в 10 раз. Расходы на сумму в 26 млн рублей признаны неэффективными. Об этом сообщили в Счётной палате.Так, департамент цифрового развития региона заключил договор по автоматизации приоритетных видов государственного надзора в целях внедрения риск-ориентированного подхода. Изучив документы, аудиторы пришли к выводу, что стоимость услуг в техзадании завышена.«Приёмка проведена с нарушениями условий госконтракта. Продукт работает нестабильно. Доля проверок в 2020 году составила 4,7%, в 2021 году – 5,6%, при плане в 75%», - пояснили специалисты СП.В 2021 году для модернизации информационно-технологической инфраструктуры закуплено 143 автоматизированных рабочих места с отечественной операционной системой. При этом 116 компьютеров не используются уже более 3,5 месяцев.«Принятое решение о ликвидации комитета информатизации и связи и создании департамента цифрового развития не привело к увеличению объёма выполняемых функций и не позволило решить проблему разобщенности информационно-коммуникационной инфраструктуры власти», - добавили в Счётной палате.По итогам проверки в адрес директора департамента направлено представление. Отчёт лег на стол главы региона, председателя ЗС и прокурора области.