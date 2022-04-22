Благодатный огонь встретят во Владимире в день Пасхи, 24 апреля. Движение в центре города будет ограничено. В Светлое Христово Воскресенье верующие будут встречать Благодатный огнь у Золотых

Благодатный огонь встретят во Владимире в день Пасхи, 24 апреля. Движение в центре города будет ограничено. В Светлое Христово Воскресенье верующие будут встречать Благодатный огнь у Золотых ворот в 17:00. Для принесения святыни в Успенский собор с 17:00 до 18:00 от Золотых ворот до Соборной площади пройдет крестный ход. Для обеспечения безопасности дорожного движения во