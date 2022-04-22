Завтра в 8:00 расскажем: - Огуречная коврижка и не только. Знакомимся с рецептами для кулинарных...

Завтра в 8:00 расскажем:- Огуречная коврижка и не только. Знакомимся с рецептами для кулинарных сказок региона.- Забавные "некрасивости" от владимирского аниматора..Как взглянуть на реальность по-новому?- Историческое наследие под снос..? Краеведы спасли дом поэта Безыменского во Владимире.- Эластичный тренажер… Как создать красивое тело с фитнес- резинкой?- И огород на окне... Все секреты выращивания зелени в квартире.