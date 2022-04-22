Сегодня свой юбилей отмечает Николай Виноградов, экс-губернатор Владимирской области. Человек,...

Сегодня свой юбилей отмечает Николай Виноградов, экс-губернатор Владимирской области. Человек, который стоял у руля региона 16 лет. Николаю Владимировичу - 75.Николай Виноградов родился 22 апреля 1947-го во Владимире. Свой трудовой путь начал в строительной сфере: от простого рабочего до главного инженера владимирского завода железобетонных конструкций. В 94-ом году стал председателем Заксобрания, а спустя два года избран главой администрации области. Регион Николай Владимирович возглавил в самые сложные годы. В декабре двухтысячного Николай Виноградов вновь выиграл выборы. Позже в должности губернатора отработает ещё два срока. Политик никогда не изменял своим взглядам. Все эти годы он - в рядах КПРФ. В марте 2020-го Николаю Виноградову было присвоено звание "Почётного гражданина Владимирской области".