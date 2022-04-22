Спортивный обзор. Расскажем о состязаниях, которые пройдут в нашем регионе в эти выходные. -...

Спортивный обзор. Расскажем о состязаниях, которые пройдут в нашем регионе в эти выходные.- Завтра в областном центре начнутся региональные соревнования по радиоспорту. Дисциплина - спортивная радиопеленгация.- Вязники примут чемпионат области по киокусинкай среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, мальчиков и девочек.- В субботу во Владимире пройдут первые официальные соревнования по подводному спорту - Кубок региона. Место проведения - бассейн 14-го лицея на Герцена. Дисциплина - дайвинг.- Болеем за футбольный клуб «Торпедо». В это воскресенье черно-белые играют в Калининграде, где в рамках первенства среди команд второго дивизиона ФНЛ встретятся с местной "Балтикой-БФУ". Начало - в 15 часов по Москве. Ссылка на прямую трансляцию появится на сайте нашей команды.