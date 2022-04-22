Звезду вручили жене офицера.

Родственникам уроженца Владимирской области Алексея Курганова, погибшего на Украине, вручили золотую звезду Героя России. Гвардии капитан был награждён ей посмертно.На церемонии присутствовали представители руководства Рязанской области, 106-ой воздушно-десантной дивизии, 137-ого парашютно-десантного полка, военнослужащие и ветераны.Владимирец успел послужить в Сирии. В марте 2022 года Алексей Курганов погиб на территории Украины. Звезду Героя России его супруге вручил заместитель председателя Совета ветеранов ВДВ, генерал-лейтенант Сергей Кудинов.Добавим, что похороны офицера состоялись в середине марта в Судогодском районе.