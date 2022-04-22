Звезду вручили жене офицера.

В Рязани родственникам уроженца Владимирской области Алексея Курганова, погибшего на Украине, вручили золотую звезду Героя России. Гвардии капитан был награждён ей посмертно.На церемонии присутствовали представители руководства региона, 106-ой воздушно-десантной дивизии, 137-ого парашютно-десантного полка, военнослужащие и ветераны.Владимирец успел послужить в Сирии. В марте 2022 года Алексей Курганов погиб на территории Украины. Звезду Героя России его супруге вручил заместитель председателя Совета ветеранов ВДВ, генерал-лейтенант Сергей Кудинов.Добавим, что похороны офицера состоялись в середине марта в Судогодском районе.