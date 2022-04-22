Покупка нового автомобиля представляет собой ответственный и важный процесс, который требует от водителя внимательности. Не всегда хватает средств на приобретение понравившейся марки и модели машины. В таком случае можно оформить автокредит на новый автомобиль в банке Тинькофф наличными до 3 000 000 рублей. Здесь предлагаются выгодные условия для клиента. Договор может иметь срок действия до пяти лет, а ставка будет составлять от 14,9 процентов. Рассчитать подробные условия можно на специальном онлайн калькуляторе на сайте.

Покупка нового автомобиля представляет собой ответственный и важный процесс, который требует от водителя внимательности. Не всегда хватает средств на приобретение понравившейся марки и модели машины. В таком случае можно оформить в банке Тинькофф наличными до 3 000 000 рублей. Здесь предлагаются выгодные условия для клиента. Договор может иметь срок действия до пяти лет, а ставка будет составлять от 14,9 процентов. Рассчитать подробные условия можно на специальном онлайн калькуляторе на сайте.ПреимуществаБанк Тинькофф предлагает своим клиентам лучшие условия по оформлению автокредита. Процесс занимает минимум времени и сил. По всем интересующим вопросам пользователь может обратиться к менеджеру. Преимуществами оформления кредита на авто в Тинькофф выступают:минимальный перечень документов и отсутствие справок, поручителей. От клиента потребуется только водительское удостоверение и паспорт;быстрое одобрение и получение денежных средств. Они могут быть переведены на дебетовую банковскую карту Тинькофф. Если у клиента нет этого продукта, то карта с деньгами будет доставлена в течение 1-2 дней;отсутствие первоначального взноса и скрытых комиссий;нет необходимости в оформлении КАСКО и иных дополнительных услуг;возможность досрочного погашения по кредиту. Вносить платежи можно прямо в мобильном приложении банка Тинькофф.Упрощенная система покупки автомобиля порадует водителей. Клиенты банка смогут получить финансовые средства и оплатить транспортное средство прямо в салоне. С целью регистрации залога в виде авто можно всего лишь прислать копию СТС.Дополнительный бонус от банка ТинькоффПри оформлении кредита на автомобиль клиенты получают в подарок специальную карту Tinkoff Drive. Автовладельцы смогут пользоваться ей сразу после получения. Их ждут выгодные условия и дополнительные опции:до 10 процентов кэшбека за траты на заправках и при покупке полиса в Тинькофф Страхование;5 процентов кэшбека при оплате услуг автосервисов, моек, платных дорог и при покупке запчастей;1 процент за любые другие траты.Также пользователь сможет удобно и быстро снимать наличные средства без комиссии. Оплатить приобретение подходящего автомобиля можно банковской картой или заранее снять деньги. Порадует клиентов и отсутствие оплаты обслуживания данного банковского продукта на все время действия кредитного договора.Акционерное Общество "Тинькофф Банк"ОГРН 102773964228123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.