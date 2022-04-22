Покупка нового автомобиля представляет собой ответственный и важный процесс, который требует от водителя внимательности. Не всегда хватает средств на приобретение понравившейся марки и модели машины. В таком случае можно оформить автокредит на новый автомобиль в банке Тинькофф наличными до 3 000 000 рублей. Здесь предлагаются выгодные условия для клиента. Договор может иметь срок действия до пяти лет, а ставка будет составлять от 14,9 процентов. Рассчитать подробные условия можно на специальном онлайн калькуляторе на сайте.
Покупка нового автомобиля представляет собой ответственный и важный процесс, который требует от водителя внимательности. Не всегда хватает средств на приобретение понравившейся марки и модели машины. В таком случае можно оформить в банке Тинькофф наличными до 3 000 000 рублей. Здесь предлагаются выгодные условия для клиента. Договор может иметь срок действия до пяти лет, а ставка будет составлять от 14,9 процентов. Рассчитать подробные условия можно на специальном онлайн калькуляторе на сайте.
Преимущества
Банк Тинькофф предлагает своим клиентам лучшие условия по оформлению автокредита. Процесс занимает минимум времени и сил. По всем интересующим вопросам пользователь может обратиться к менеджеру. Преимуществами оформления кредита на авто в Тинькофф выступают:
минимальный перечень документов и отсутствие справок, поручителей. От клиента потребуется только водительское удостоверение и паспорт;
быстрое одобрение и получение денежных средств. Они могут быть переведены на дебетовую банковскую карту Тинькофф. Если у клиента нет этого продукта, то карта с деньгами будет доставлена в течение 1-2 дней;
отсутствие первоначального взноса и скрытых комиссий;
нет необходимости в оформлении КАСКО и иных дополнительных услуг;
возможность досрочного погашения по кредиту. Вносить платежи можно прямо в мобильном приложении банка Тинькофф.
Упрощенная система покупки автомобиля порадует водителей. Клиенты банка смогут получить финансовые средства и оплатить транспортное средство прямо в салоне. С целью регистрации залога в виде авто можно всего лишь прислать копию СТС.
Дополнительный бонус от банка Тинькофф
При оформлении кредита на автомобиль клиенты получают в подарок специальную карту Tinkoff Drive. Автовладельцы смогут пользоваться ей сразу после получения. Их ждут выгодные условия и дополнительные опции:
до 10 процентов кэшбека за траты на заправках и при покупке полиса в Тинькофф Страхование;
5 процентов кэшбека при оплате услуг автосервисов, моек, платных дорог и при покупке запчастей;
1 процент за любые другие траты.
Также пользователь сможет удобно и быстро снимать наличные средства без комиссии. Оплатить приобретение подходящего автомобиля можно банковской картой или заранее снять деньги. Порадует клиентов и отсутствие оплаты обслуживания данного банковского продукта на все время действия кредитного договора.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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