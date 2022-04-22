Накануне, 21 апреля днем поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Александрове (улица им....

Накануне, 21 апреля днем поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Александрове (улица им. Лизы Чайкиной, дом 3).Пожарные выехали незамедлительно, однако к моменту их прибытия крыша дома и 2-й этаж уже горели открытым огнем.Было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки очага пожара. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 225 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 12 человек личного состава, проинформировала пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причины пожара устанавливаются.