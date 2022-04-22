Во Октябрьском райсуде Владимира прошло предварительное заседание по иску прокуратуры к городской администрации. Надзорное ведомство отстаивает интересы жителей одного из домов на

Во Октябрьском райсуде Владимира прошло предварительное заседание по иску прокуратуры к городской администрации. Надзорное ведомство отстаивает интересы жителей одного из домов на Большой Нижегородской. Здание признали аварийным еще в 2018 году. По идее, людей необходимо расселить. Но прошло уже 4 года, а мэрия не торопится выполнять свои обязанности. Теперь за дело взялась владимирская прокуратура. Андрей