Общественное пространство в Киржаче - в числе лучших практик благоустройства территорий по...

Общественное пространство в Киржаче - в числе лучших практик благоустройства территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда". Это сквер имени Ленина в микрорайоне Красный Октябрь.Всего в реестр, утвержденный Минстроем, вошли 120 проектов из 60 регионов. При отборе учитывались социальный и экономический эффект обновления, его инновационность и востребованность. В сквере Ленина в Киржаче заменили асфальт, пешеходную зону вымостили двухцветной плиткой, обустроили цветники и современные урны, отремонтировали памятник и стелу. Заменили освещение. Напомним, в апреле стартовало всероссийское голосование за объекты, которые будут обновлены в следующем году.