В Москве 23 апреля стартует седьмой благотворительный фестиваль Пасхальный дар.

В Москве 23 апреля стартует седьмой благотворительный фестиваль "Пасхальный дар".В этом году столица основательно подготовилась к празднованию одного из главных христианских событий Пасхе. В городе развернется масштабный фестиваль "Пасхальный дар", который будет проходить на 23 площадках. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.Для москвичей и гостей столицы всю Пасхальную неделю будут организованы интересные мероприятия, которые созданы с акцентом на милосердие, доброту, заботу. В городе уже по сложившейся традиции будут расти "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти необычные пасхальные яйца. В них будут спрятаны письма, в которых дети, инвалиды, одинокие пожилые люди написали о своих мечтах. Взяв одно из них, человек сможет подарить человеку радость.На Тверском бульваре развернется проект "Четвероногий друг". Здесь можно выбрать и забрать себе животное из приюта. Также на площадке можно будет помочь таким организациям финансово, а также просто весело провести время и насладиться общением с животными. В 2019 году десять животных обрели свой дом благодаря этому проекту.Благотворительные фонды будут проводить интересные лекции, уроки милосердия и творческие мастер-классы. На Профсоюзной улице будет работать выездная выставка Музея рециклинга, посвященная грамотному обращению с отходами и защите окружающей среды. Фестиваль продлится до 28 апреля.