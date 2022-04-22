22 апреля 2022 года православная церковь отмечает Великую или Страстную пятницу.

22 апреля 2022 года православная церковь отмечает Великую или Страстную пятницу.Страстная пятницаПятый день Страстной недели имеет особое значение для всех верующих. Этот день наполнен глубокой скорбью, ведь по преданию именно в пятницу Иисус Христос был распят на кресте. В этот же день произошло погребение Сына Божьего. После жестокой казни камни, лежащие возле креста, раскололись и день сменился ночью – тогда-то многие испугались и по-настоящему уверовали в Бога. Именно поэтому в этот церковный праздник сердца людей наполняет не только скорбь, но и огромная благодарность.Во всех православных храмах в Страстную пятницу проходят богослужения в память о страшных мучениях Иисуса Христа.Что нельзя делать 22 апреляЗная о том, какой сегодня православный праздник, верующие придерживаются ряда запретов, а именно отказываются от пищи до выноса Плащаницы (до 15:00), отменяют торжества и застолья особенно с распитием спиртных напитков, воздерживаются от работ по дому и ни в коем случае не занимаются выяснением отношений со своими близкими. В Страстную пятницу православные держат самый строгий пост и даже после трех часов дня позволяют себе лишь воду, постный хлеб, сырые овощи и фрукты.Народные приметыСтрастную пятницу лучше всего посвятить молитвам и походу в храм. Считается, что во время церковной службы нужно зажечь 12 свечей. После их надо отнести домой и расставить по комнатам – люди верят, что это приносит в дом мир и благополучие. Также в этот церковный праздник приветствуется подготовка праздничного стола. Хозяйкам полагается воздерживаться от всех забот по дому за исключением выпекания куличей и покраски пасхальных яиц. Считается, что испеченные в этот день хлеба и куличи долго не плесневеют, так как обладают особенными свойствами.Что касается погодных примет, то в этот день люди верят:Если Пятница ясная, таким же будет и остаток весны.Если пасмурно, уродится много сорняков.Если ночь накануне звездная, пшеница будет зернистая.Если солнечно, будет хороший урожай хлеба.