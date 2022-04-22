Сегодня свой юбилей отмечает Николай Виноградов, экс- губернатор Владимирской области. Николаю...

Сегодня свой юбилей отмечает Николай Виноградов, экс- губернатор Владимирской области. Николаю Владимировичу - 75. Свои поздравления Николаю Виноградову направил нынешний глава региона Александр Авдеев. Отметив, Николай Виноградов - один из самых авторитетных руководителей области - стал надёжной опорой для земляков на 16 лет становления обновлённой России.О политике и человеке - Мария Платанюк.Первое появление политика Виноградова перед камерами. Законодательное Собрание самого первого созыва. Год 94-ый. Пресс-конференция Николая Владимировича в качестве председателя регионального парламента. "Желание сотрудничать есть"- так скажет он о диалоге с властью исполнительной.Для региона он всегда был "своим". Уроженцем Владимира. Человеком, который начал трудовой путь простым рабочим. В 96-ом Николай Виноградов был избран главой администрации Владимирской области. На высшем должностном посту региона Николай Владимирович проработал 16 непростых, таких разных лет.Область Николай Виноградов возглавил в самое сложное время. Смена эпох, идеологии, всего и вся. Ему, профессиональному строителю, по сути пришлось "отстраивать" все сферы. Промышленность - в глубоком кризисе. К 97-ому году производство, по сути, рухнуло. Не работали две трети предприятий. Люди без зарплаты, а потому- без надежды. По официальной статистике, на тот момент в регионе- 72 тысячи безработных. По неофициальной, почти 400 тысяч . "Он принёс в область стабильность", так говорят о Виноградове. А он, пройдя горнило кризисов, признавался: изучил управление не в теории. На практике. Так закалялась сталь.Фрагмент программы ГТРК "Владимир" "Субботний сеанс"Николай Виноградов, губернатор Владимирской области с 1996 по 2013 гг:- Наверное, что-то ещё не знал, наверное, что-то ещё не умел. Сегодня в этом плане можно сказать, что больше знаю, и, конечно же, больше умею.Пустых обещаний не сулил. Был последовательным и требовательным. В декабре двухтысячного Виноградов вновь выиграл выборы. По итогам народного голосования его результат- 66 процентов голосов избирателей.Фрагмент фильма "Его фамилия Виноградов", 2001 г.- Заверяю, что никогда и ни в чём не поступлюсь интересами области и её жителей, приложу все свои силы, знания, производственный и политический опыт для того, чтобы оправдать оказанное мне доверие.- Он вытянул область из пропасти, и он это доказал своим трудом.Я считаю его таким князем, богатырём. Требовал от других, но прежде - от себя. Ликвидация болевых точек, работа на возрождение многих сфер. Он многое сделал, чтобы сердце области забилось с новой силой. В общей сложности на посту главы региона Николай Виноградов отработал 4 срока. Его кандидатура утверждалась ЗакСобранием и Президентом.Критиковали? Без сомнений. Но с уважением о Николае Виноградове сегодня говорят и политические оппоненты. Взглядов не менял. Все эти годы- в рядах КПРФ. В марте 2020-ого Николаю Виноградову было присвоено звание "Почётного гражданина Владимирской области".- Нередко спрашивают, что для Вас является самым большим достижением. Я полагаю, что самым большим достижением для меня является то, что я могу честно смотреть людям в глаза.Мария Платанюк.Вести "Владимир"