Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном жилом доме в Камешковском районе. Возгорание произошло в поселке Дружба в пятницу ночью, 22 апреля. Вызов в пожарную охрану совершили слишком поздно.

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном жилом доме в Камешковском районе. Возгорание произошло в поселке Дружба в пятницу ночью, 22 апреля. Вызов в пожарную охрану совершили слишком поздно. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение конструкций дома. Сотрудники МЧС сформировали 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и проведения разведки. Пожарные оперативно ликвидировали горение на