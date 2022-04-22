Ход работ проинспектировал депутат ГД Игорь Игошин.

В Коврове на территории СШ «Мотодром Арена» продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти цели выделено 226 млн рублей.Проектом предусмотрены залы для самбо, дзюдо, фехтования, спортивной и художественной гимнастики. На базе будущего учреждения ковровчане смогут заниматься полиатлоном и лыжными гонками.Спорткомплекс находится в шаговой​ доступности от леса, что позволит обеспечить комфортные условия для проведения досуга и занятий массовыми видами спорта. Ожидается, что рядом появится общежитие для спортсменов и кафе.«Из-за подорожания стройматериалов будут внесены корректировки в бюджет, но объект будет достроен и сдан в эксплуатацию вовремя. Будем помогать», - подчеркнул в своём аккаунте в депутат Госдумы Игорь Игошин.Срок сдачи объекта - сентябрь текущего года.«Уверен, что ФОК будет востребован жителями разных поколений. Ковров - город спортивных людей, которым важно следить за своим здоровьем и приучать к этому детей», - добавил парламентарий.Напомним, что за последние годы в городе оружейников построен Ледовый дворец, спортивный комплекс «Молодёжный» с площадкой для сдачи норм ГТО, обустроен мотодром и трасса для картинга.