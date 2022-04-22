Сотрудники МВД зафиксировали, что мужчина публично осуждал происходящее в соседнем государстве.

В Коврове за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ на Украине осудят работника завода. Сотрудники МВД зафиксировали, что мужчина публично осуждал происходящее в соседнем государстве.Как сообщает пресс-служба Ковровского городского суда, 12 апреля ковровчанин на рабочем месте высказался на злободневную тему в присутствии коллег.«Его мнение подрывало доверие к проведению военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР», - уверены правоохранители.В протоколе указаны имена нескольких свидетелей инцидента, которые, видимо, и сообщили в полицию.По инкриминируемой статье работяге грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.