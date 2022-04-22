В Коврове по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о...

В Коврове по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при реализации на территории Ковровского района мероприятий госпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».Установлено, что в рамках государственной программы между администрацией Ковровского района и индивидуальным предпринимателем заключены муниципальные контракты по выполнению работ по модернизации систем водоснабжения в населенных пунктах Ковровского района.При выполнении работ подрядчиком оборудование, предусмотренное сметой, установлено не в полном объёме, часть дорогого оборудования заменена на более дешёвые аналоги. При этом в акт о приемке выполненных работ им включены заведомо недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме в соответствии со сметой. Ущерб, причинённый муниципалитету, составил более миллиона рублей.Ковровский городской прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дела по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: dom.mosreg.ru/