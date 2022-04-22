«За» изменения в Устав высказались 7 из 8 народных избранников.

В Курлове Совет народных депутатов проголосовал за . «За» высказались 7 из 8 народных избранников. Добавим, что большинство в городском парламенте сохраняет фракция КПРФ.За несколько часов до заседания изменения в Устав на публичных слушаниях поддержали местные жители. На мероприятии не просто не было свободных мест, люди стояли в коридорах и на лестницах. При этом обычно владимирцы привыкли видеть на «публичке» несколько десятков чиновников и активистов. На этот раз событие вышло за рамки заштатного одобрения всего и вся, что предлагают местные власти.Принятые поправки вступят в силу с 2025 года, когда истекут полномочия действующих парламентариев и главы администрации.Напомним, что сейчас всенародные выборы градоначальника сохранились лишь в Муроме и Собинке. Оплотом демократии был еще и Гусь-Хрустальный, но в конце прошлого года решив назначать главу по конкурсу. Аналогичная история, когда мэра выбирают депутаты, сохраняется в других муниципалитетах Владимирской области.