В поселке Малыгино Ковровского района установили современную модульную амбулаторию. До конца года объект здравоохранения получит лицензию на осуществление медицинской деятельности и

В поселке Малыгино Ковровского района установили современную модульную амбулаторию. До конца года объект здравоохранения получит лицензию на осуществление медицинской деятельности и заключение Роспотребнадзора на соответствие требованиям санитарных правил и норм, после чего примет первых пациентов. Позитивные изменения почувствуют более 2 тысяч местных жителей. «Строительство амбулатории в Малыгино уже подходит к финальной стадии: возведена модульная конструкция,