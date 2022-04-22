Москва оказывает всестороннюю поддержку хлебопекарной отрасли.

Москва оказывает всестороннюю поддержку хлебопекарной отрасли.В Москве функционируют 69 предприятий по производству хлебобулочных изделий и мукомольной продукции, которую поставляют во все регионы России. В производстве задействованы 12 тысяч человек.Город оказывает им всестороннюю поддержку. Благодаря этому за прошлый год производство этой продукции возросло почти на 24 процента. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов."По итогам 2021 года изготовили товаров на 23,8 процента больше, чем в 2020 году, а их отгрузка выросла на шесть процентов и составила 86,9 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.Один из крупнейших столичных мелькомбинатов страны – № 3. Он может на 38 процентов покрыть потребности Москвы в муке, включая хлебокомбинаты. Сегодня на предприятии задействованы 273 человека.Городские власти всячески помогают хлебопекарной отрасли. В том числе компаниям предоставляются земельные участки и денежные выплаты. На сегодня 11 производителей хлебопекарной продукции изделий имеют статус промышленных производств.С 2016 года в общей сложности эти предприятия получили региональные налоговые льготы более чем на 570 миллионов рублей. Мелькомбинат № 3 сэкономил около 212 миллионов рублей и направил эти деньги на развитие производства. Благодаря этим мерам мелькомбинат построит фабрику по производству макаронных изделий и будет выпускать более шести тысяч тонн продукции ежемесячно.Помимо этого Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства обеспечивает компаниям компенсацию части выплат по кредитным процентам, выплату зарплат, а также на инвестиционные проекты. Меру принял мэр Москвы Сергей Собянин в начале марта в рамках антикризисной поддержки.