Троих человек спасли на пожаре в Муроме, а 15 эвакуировали. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Муроме в пятницу, 22 апреля. На момент прибытия пожарных подразделений из окна 2

Троих человек спасли на пожаре в Муроме, а 15 эвакуировали. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Муроме в пятницу, 22 апреля. На момент прибытия пожарных подразделений из окна 2 этажа наблюдались густые клубы дыма. Сотрудники МЧС сформировали 3 звена ГДЗС для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Огнеборцы не дали огню распространиться, и оперативно