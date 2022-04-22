В поселке Муромцево Судогодского района закрывается единственное отделение почты. Местные жители...

В поселке Муромцево Судогодского района закрывается единственное отделение почты. Местные жители опасаются, что теперь им придется ездить в районный центр. В ситуации разбирался наш корреспондент Евгений Беляев.Жители поселка Муромцево уже в ближайшие недели могут остаться без единственного отделения почты. И для того, чтобы получить пенсию или забрать посылку, придется ехать в Судогду - 30 рублей туда и тридцать обратно.О том, что здание почты собираются сносить, по причине его ветхости, люди узнали две недели назад. Фундамент деревянного дома раскрошился, а воды и канализации здесь никогда и не было. Жители Муромцева начали звонить на горячую линию Почты России.Галина Ремез, жительница п. Муромцево:- Мне ответили: "хорошо, будем решать". Дали мне телефон владимирский, я начала звонить туда. Позвонила, взяла девушка. Ответила мне: "начальник занят, не могу с вами связать. Вы напишите все в письменном виде. Соберите подписи и привезите нам. Мы будем решать этот вопрос". Я говорю: "пока вы решаете, почту нашу снесут".Почтовое отделение обслуживало несколько населенных пунктов - более трех тысяч человек.Иван Бугай, житель п. Муромцево:- У нас жилых деревень-то сейчас пять? - Да много здесь деревень в округе! - Степаново, Алферово, Травинино, Дворишнево, Овсянниково. Там ведь люди, как же. Поэтому нельзя никак.В пресс-службе "Почты России" заявляют , что на месте старого здания вскоре появится новое, модульное, а прока идет строительство в Муромцеве будет организовано временное почтовое отделение.Мария Коронова, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Владимирской области АО "Почта России":- К сожалению, здание не подлежит капитальному ремонту. Мы не оставим наших клиентов без почтовых услуг, и уже подобрали временное помещение для почтового офиса. Оно находится в трех минутах ходьбы от старого по адресу: ул. Октябрьская, дом 33. После подготовительных работ отделение временно переедет в новое здание. Мы обязательно дополнительно проинформируем жителей села об открытии отделения.В новом здании, к слову, будет отопление и водопровод. Начать строительство планируют в мае, а открыться отделение должно уже в августе.Евгений Беляев, Илья Хлудов.Вести "Владимир"