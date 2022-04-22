В посёлке Малыгино Ковровского района установлена современная модульная амбулатория До конца года...

В посёлке Малыгино Ковровского района установлена современная модульная амбулаторияДо конца года объект здравоохранения получит лицензию на осуществление медицинской деятельности и заключение Роспотребнадзора на соответствие требованиям санитарных правил и норм, после чего примет первых пациентов. Позитивные изменения почувствуют более 2 тысяч местных жителей.«Строительство амбулатории в Малыгино уже подходит к финальной стадии: возведена модульная конструкция, в ближайшее время будут подключены электрические сети и другие инженерные коммуникации, ожидается поставка современного медицинского оборудования», – сообщил и.о. главного врача Ковровской районной больницы Вадим Петров.Амбулатория в посёлке Малыгино, которая пока располагается в приспособленном помещении общежития, имеет необходимый штат медицинского персонала. Приём пациентов ведут участковый врач-терапевт, врач-педиатр (по совместительству), зубной врач, фельдшер, акушерка и медсестра, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.