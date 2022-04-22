Школа №46 в Коммунаре едва открылась, а отделка уже обваливается. Там рухнул подвесной потолок. Сейчас занятия прекратились. В здании идут ремонтные работы. Игорь Ефремов, заместитель

Школа №46 в Коммунаре едва открылась, а отделка уже обваливается. Там рухнул подвесной потолок. Сейчас занятия прекратились. В здании идут ремонтные работы. Игорь Ефремов, заместитель начальника по связям со СМИ администрации г. Владимира Упало несколько секций легких конструкций подвесного потолка маркером стронг. Никто не пострадал. Все это случилось в вечернее время. Ни детей, ни персонала