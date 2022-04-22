Суд не удовлетворил иск.

В пятницу, 22 апреля, в Собинском районном суде рассмотрено дело об удалении ролика с платформы «TikTok» и компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.Все началось с того, что житель Собинки, являясь руководителем следственного отдела по району, проводил проверку по факту уклонения от военной службы. Когда он вручал повестку молодому человеку, тот снял все на камеру, а позднее выложил в социальную сеть. По словам сотрудника Следкома, негативные комментарии под видео принесли ему моральный вред. Он подал на уклониста в суд.Суд решил, что видеозапись, содержащая изображение офицера, была сделана в ходе выполнения правоохранителем своих служебных обязанностей, поэтому к личной жизни не относится. Иск был не удовлетворён.